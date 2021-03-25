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Редкий кадр: Шейк показала, как выглядела 15 лет назад

25.03.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская модель Ирина Шейк решила удивить поклонников: бывшая спутница актера Брэдли Купера показала, как выглядела до всемирной славы.

35-летняя Шейк считается одной из самых сексуальных и популярных моделей в разных странах. В своем Instagram, где на брюнетку подписано около 15 миллионов фолловеров, звезда подиумов нечасто делится личными кадрами. Обычно Ирина публикует свои фотосессии и бэкстейджи с показов, но на этот раз решила сделать исключение.

© AFP 2020 / Astrid Stawiarz
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Недавно Шейк опубликовала снимок 15-летней давности: редкий момент, запечатленный в 2006 году - до всемирной славы и встречи с Роналду и Купером произвел фурор в сети.

На фотографии будущая звезда позировала без макияжа, в микро-купальнике телесного оттенка, подчеркнувшем все изгибы ее стройной фигуры.

Кадр был сделан на старте карьеры модели, а первый успех ждал ее уже в следующем году благодаря марке Intimissimi, амбассадором которой Шейк является до сих пор.

"Почти не изменилась"; "Последние 15 лет ты провела в холодильнике?"; "Ты шутишь?"; "Малышка Ира"; "Еще не знала, какая жизнь впереди", - прокомментировали в сети.

Напомним, что до этого поклонники обсуждали провокационную обложку Шейк и ее свидание с "бывшим" Брэдли Купером.

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