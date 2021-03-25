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Редкий кадр: Шейк показала, как выглядела 15 лет назад
25.03.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская модель Ирина Шейк решила удивить поклонников: бывшая спутница актера Брэдли Купера показала, как выглядела до всемирной славы.
35-летняя Шейк считается одной из самых сексуальных и популярных моделей в разных странах. В своем Instagram, где на брюнетку подписано около 15 миллионов фолловеров, звезда подиумов нечасто делится личными кадрами. Обычно Ирина публикует свои фотосессии и бэкстейджи с показов, но на этот раз решила сделать исключение.
© AFP 2020 / Astrid Stawiarz
Недавно Шейк
На фотографии будущая звезда позировала без макияжа, в микро-купальнике телесного оттенка, подчеркнувшем все изгибы ее стройной фигуры.
Кадр был сделан на старте карьеры модели, а первый успех ждал ее уже в следующем году благодаря марке Intimissimi, амбассадором которой Шейк является до сих пор.
"Почти не изменилась"; "Последние 15 лет ты провела в холодильнике?"; "Ты шутишь?"; "Малышка Ира"; "Еще не знала, какая жизнь впереди", - прокомментировали в сети.
Напомним, что до этого поклонники обсуждали
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