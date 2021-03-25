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Под Осиповичами день и ночь стреляли и форсировали реку - это учения
25.03.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Активная фаза учений Беларуси и России завершается сегодня на Осиповичском полигоне. Накануне корреспонденты Sputnik своими глазами
А уже сегодня утром 25 марта витебские и псковские десантники высадились с парашютами из военно-транспортного самолета Ил-76. По легенде военные, высадившись из самолетов, оказались в окружении незаконных вооруженных формирований. Россияне пришли на помощь и помогли выйти из окружения.
Когда белорусы вышли из окружения, перед ними встала новая задача - организовать засады и уничтожить противника, который все это время их преследовал.
В рамках учений бойцам пришлось также форсировать водную преграду. Через реку Синяя навели мост, по нему пошли силы тылового обеспечения. Все это время нужно было отбиваться от диверсионно-разведывательных групп.
С воздуха помогала авиация. Вертолеты Ми-8-МТВ-5 поставили в Беларусь в рамках военно-технического сотрудничества еще в 2016 году.
Маневры продолжатся и сегодня ночью - десантникам нужно будет удерживать позиции.
Посмотреть на тренировку бойцов глазами корреспондентов Sputnik можно на видео.
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Задача - не сравнить бойцов двух стран и определить лучших, а учиться друг у друга. Смотрите на видео, как бойцы России и Беларуси проводят совместные учения.
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