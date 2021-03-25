Олень застрял в расщелине у обрыва и не мог выбраться. Что было дальше

Источник материала: Tut.by

Житель Кемеровской области России опубликовал в TikTok душераздирающее видео. Мужчина стал очевидцем переделки, в которую попал олень. Животное застряло в расщелине у обрыва и, не найдя способа выбраться, истошно звало на помощь. Автор ролика оценил ситуацию и подкопал землю, которая держала рогатого. Удалось ли освободить оленя? Посмотрите сами.