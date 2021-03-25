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Олень застрял в расщелине у обрыва и не мог выбраться. Что было дальше
Источник материала: Tut.by
Житель Кемеровской области России опубликовал в TikTok душераздирающее видео. Мужчина стал очевидцем переделки, в которую попал олень. Животное застряло в расщелине у обрыва и, не найдя способа выбраться, истошно звало на помощь. Автор ролика оценил ситуацию и подкопал землю, которая держала рогатого. Удалось ли освободить оленя? Посмотрите сами.
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Как попало туда животное, остается только гадать…
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