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С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

25.03.2021 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 марта в 05.47 по московскому времени на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту. Об этом говорится на сайте Роскосмоса.


Фото: Роскосмос

Согласно телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

После успешного отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение новых 36 аппаратов на целевую орбиту. В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb будут последовательно отделяться от российского «разгонника».

В материале на сайте уточняется:

— Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2». По сравнению с вариантом «1а» она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

На первой и второй ступенях носителя применяются жидкостные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А, на третьей — четырехкамерный РД-0124. Горючее — керосин, окислитель — жидкий кислород. Впервые ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала 27 декабря 2006 года с космодрома Байконур с разгонным блоком «Фрегат» и космическим телескопом COROT.

 
 
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Согласно телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.
 
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