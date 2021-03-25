Крысы, кровь и БЧБ: Naka выпустила видео на песню «Страна N»

Источник материала: Tut.by

Анастасия Шпаковская и белорусская группа Naka выпустили клип на песню «Страна N», положенную на слова Сергея Есенина. Ролик рассказывает о том, что, по мнению музыкантов, сейчас происходит в белорусском обществе.

«Страна N», или по-другому «Страна негодяев», — новое произведение Анастасии Шпаковской и белорусской группы Naka, которое должно войти в новый альбом коллектива. Песня написана на стихи поэта Сергея Есенина: артисты уверены, что сегодня строчки из этого стихотворения актуальны как никогда.

В своей новой работе музыканты рассказывают историю человека, доведенного до предела, практически до безумия, вследствие борьбы с одной системой ради другой. Это история про потерянную веру в свободу, которая мучит сегодня многих из белорусов — и тех, кто покинул страну, и тех, кто остался. Анастасия Шпаковская делится:

— Сейчас не принято говорить о том, что происходит внутри. О том градусе сомнений, депрессии, боли, который раздирает нас. О том, что жизнь человеческая — самый ценный дар, который столько белорусов сейчас приносят в жертву ради нашей свободы. И сложно не пытаться думать, что такое свобода. И какую цену мы готовы платить за нее.

В клипе появляются БЧБ-атрибуты, кровь, крысы и символы Объединенного штаба Светланы Тихановской: кулак, знак «виктори» и сердце. Музыку композиции написала сама Анастасия Шпаковская, режиссером выступил Алексей Копачинский.