Jaguar E-Type - 60 лет: история одной британской легенды

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, у каждого производителя автомобилей есть машина, которая является своего рода «героем эпохи». У Porsche, например, это 911, у «АвтоВАЗа», разумеется, «копейка», а для Jaguar таковым является E-Type, который на прошлой неделе отметил свое 60-летие. Спорткар неоднократно признавался самым красивым автомобилем всех времен, поэтому AUTO.TUT.BY решил, что не будет лишним вспомнить историю этой яркой машины.

Даже суровый «Коммендаторе» Энцо Феррари назвал E-Type самым красивым автомобилем из когда-либо созданных. Конечно, с этим можно поспорить, но и сейчас этот Jaguar во многом благодаря своей внешности вызывает трепет у коллекционеров, любителей автомобильной старины и нуворишей со всего мира.





А еще эта грациозная «кошка» является постоянным участником классических ралли и шоу исторических автомобилей.



Jaguar XK120

После Второй мировой войны наступила «золотая эра» британской автомобильной промышленности, а Jaguar смог стать одним из мировых лидеров по выпуску спортивных автомобилей. В 1948 году компания представила модель XK120, в 1957 году последовал преемник XK150, но к моменту появления E-Type эти, безусловно, эффектные и стильные автомобили выглядели уже старомодными.



Jaguar E1A



Jaguar E2A

Перед тем как E-Type пришел на смену XK150, компания разработала гоночный D-Type — он появился в 1954 году, а спустя три года на его основе британцы построили экспериментальный прототип E1A с алюминиевым кузовом и 2,4-литровым двигателем семейства XK под капотом. Он и стал отправной точкой в разработке E-Type. Затем последовал второй экспериментальный образец E2A с трехлитровой версией рядной «шестерки» XK.



Основатель Jaguar сэр Уильям Лайонс и купе E-Type, представленное в 1961 году в Женеве





Впервые E-Type был представлен 15 марта 1961 года на Женевском автосалоне в Швейцарии. Реакция прессы на купе в цвете Opalescent Gunmetal Grey, доступное для тест-драйвов лишь в одном экземпляре, была столь ошеломительной, что второй подобный автомобиль был в ту же ночь пригнан из Ковентри. Это был родстер, который сэр Уильям Лайонс, основатель Jaguar, поручил доставить гонщику-испытателю Норману Дьюису на следующий день работы выставки.



Норман Дьюис, инженер и гонщик-испытатель Jaguar, в 2015-м был удостоен Ордена Британской империи

Дьюис, ушедший из жизни в 2019 году, по праву считается величайшим водителем-испытателем в истории Великобритании и являлся «лицом» Jaguar — в разработке и испытаниях различных автомобилей марки (включая и E-Type) он участвовал на протяжении 33 лет. В 1954 году Дьюис участвовал в 24-часовой гонке в Ле-Мане, а за год до этого установил скоростной рекорд для серийного автомобиля, разогнав XK120 до 277,5 км/ч на закрытом участке магистрали в Ябекке (Бельгия).





Автором внешности E-Type стал Малколм Сайер, до прихода в Jaguar проработавший авиационным инженером. И хотя приоритетным направлением для него являлась не эстетичность облика, а аэродинамика, в итоге E-Type поразил всех своими выразительными формами — с овальным «грилем» решетки радиатора, длинным рельефным капотом и сексуальными «бедрами» задних крыльев.









Уже через неделю с момента премьеры E-Type в Женеве Jaguar собрала 300 заказов на спорткар, но еще больший успех модель ожидал в США. Заокеанской публике машину показали в апреле 1961 года в Нью-Йорке — компании удалось оформить заказы на общую сумму в 31 миллион долларов (274 миллиона в пересчете на современные деньги).









В Великобритании E-Type, доступный в кузовах купе и родстер, предлагался по цене от 2097 фунтов (на сегодняшние деньги ее Величества без малого 40 тысяч фунтов). При этом по части техники спорткар располагал передовыми для того времени решениями — это бескаркасный несущий кузов, независимая задняя подвеска и дисковые тормоза «по кругу».





Под капотом E-Type расположилась рядная 3,8-литровая «шестерка» с системой питания с тремя карбюраторами, цепным приводом и двумя верхними распредвалами.





При мощности в 265 л.с. двигатель в паре с 4-ступенчатой «механикой» без синхронизатора на первой передаче мог разгонять машину до 241 км/ч — в этом плане с E-Type среди серийных моделей могла соперничать только Ferrari 250 GT, стоившая к тому же в три раза дороже. По разгонной же динамике британский спорткар уступал лишь Chevrolet Corvette.





В 1964 году появился гоночный E-Type Lightweight с облегченным кузовом и модернизированной «шестеркой» мощностью около 300 л.с., которая располагала алюминиевым блоком цилиндров, полусферическими камерами сгорания и системой смазки с «сухим» картером. В период с 1963 по 1964 годы было собрано 12 экземпляров облегченного E-Type из 18 запланированных. О постройке шести оставшихся образцов исторической модели — в соответствии с оригинальными чертежами — Jaguar объявил только спустя полвека, в 2014 году.





Масса современной реплики E-Type Lightweight на 144 кг меньше стандартного купе со стальными панелями благодаря полностью алюминиевой конструкции кузова, минимальному количеству элементов отделки интерьера и внешним хромированным деталям, а также другим особенностям вроде облегченных боковых окон, открывающихся вручную.





В 1964 году стандартный E-Type обзавелся новой версией рядной «шестерки» — объемом 4,2 л и с возросшим с 325 до 384 Нм крутящим моментом. А вдобавок спорткару улучшили тормоза и электрику, также появилась новая (полностью синхронизированная) «механика». В салоне устанавливались более комфортабельные сиденья.





На протяжении первых пяти лет выпуска E-Type оставался строго двухместным спорткаром, но в 1966 году, когда спрос на модель стал замедляться, была представлена удлиненная версия с посадочной формулой 2+2. Четырехместной такая машина была формально, ведь на заднем ряду более-менее сносно могли усесться только дети. От исходного такое купе отличалось удлиненными дверями, увеличенной на 51 мм высотой и растянутой на 229 мм колесной базой, а наряду с «механикой» предлагался также 3-ступенчатый «автомат».



Jaguar E-Type Series 2

В 1968 году на рынок вышел E-Type Series 2, то есть второй серии — автомобиль создавался в первую очередь с прицелом на американский рынок для соответствия более строгим нормам токсичности выхлопа и безопасности. При этом он несколько утратил чистоту облика оригинального E-Type, но зато получил переработанный и более удобный салон, а также усилитель руля, который, правда, был доступен за доплату.



Jaguar E-Type Series 3

Третья серия (Series 3) E-Type дебютировала в 1971 году — примечательна она новым 5,3-литровым мотором V12, который спустя 10 лет сменил под капотом спорткара рядную «шестерку» семейства XK. Впрочем, долго в строю третий E-Type не продержался — в 1973 году разразился нефтяной кризис, после чего спорткар с прожорливым V12 стало очень сложно продавать. Последнее купе было собрано в октябре того года, а в сентябре 1974-го прекратился выпуск родстеров — последние экземпляры E-Type некоторое время еще простаивали в шоу-румах, дожидаясь своих покупателей. В общей сложности за 14 лет производства на заводе в Ковентри было выпущено 72 507 единиц E-Type.





60-летний юбилей модели стал отличным поводом порадовать обеспеченных клиентов и ценителей исторических спортивных Jaguar. Для них подразделение Jaguar Classic, занимающееся реставрацией классических моделей марки, подготовило ностальгическую серию из шести купе и шести родстеров E-Type, которые подражают тем самым первым экземплярам со стенда Женевского автосалона 1961 года — подробности о них здесь .





Напоследок отметим, что менее состоятельная публика также может приобщиться к празднованию юбилея E-Type. Для них, в частности, мастера часовой компании Bremont выпустят лимитированную серию хронографов, а шотландская винокурня Glenturret — партию односолодового виски, в которой будет всего 265 бутылок в оригинальной подарочной коробке.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .