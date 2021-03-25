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Какие курсы доллара и евро установили банки 25 марта
Источник материала: Tut.by
Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 25 марта
На торгах курс доллара вырос на 0,02% — до 2,6278 рубля, евро снизился на 0,13% — до 3,1042 рубля, а курс российского рубля упал на 0,02% — до 3,4504 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.40).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,665 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,628 рубля (БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Франсабанке — 2,625 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, БПС-Сбербанке — 3,15 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,106 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке — 3,102 рубля.
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