Венедиктов анонсировал, как будут проходить переговоры Лукашенко с оппозицией

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Главред «Эха Москвы» в четверг утром публикует то, что обсуждают в Беларуси и все неравнодушные за пределами страны уже несколько дней.





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– Переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключённых потребуют немедленно освободить и реабилитировать, – пишет Алексей Венедиктов. – Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.

Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.

В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Были обсуждены сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти.

Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии.