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На главу Союза поляков в Беларуси завели уголовное дело. В чем подозревают ее и соратников?
25.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Среди фигурантов уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой, упоминаются также «иные лица». Их имена названы не были.
Анжелика Борис, фото Hrodna.life
Но судя по
Также фигурантом уголовного дела может быть директор общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Мария Тишковская, к которой также сегодня нагрянули силовики.
Как
В комментарии Генпрокуратуры говорится, что «указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».
Как заявила Генпрокуратура, «их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».
Напомним, главу непризнанного властями Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис задержали во вторник вечером в Гродно. 24 марта ей присудили 15 суток ареста.
В среду МИД Польши
По мнению политического обозревателя Александра Класковского, «изображая поляков в нехорошем свете, вешая на них собак (зарятся на нашу территорию, поют славу убийцам белорусов и пр.), режим и его пропаганда переводят стрелки и смещают фокус внимания белорусской аудитории».
— Ее отвлекают от того факта, что причины внутриполитического кризиса не устранены и власти, похоже, не намерены их устранять, —
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Среди фигурантов уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой, упоминаются также «иные лица». Их имена названы не были.
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