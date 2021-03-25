На главу Союза поляков в Беларуси завели уголовное дело. В чем подозревают ее и соратников?

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Среди фигурантов уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой, упоминаются также «иные лица». Их имена названы не были.





Анжелика Борис, фото Hrodna.life

Но судя по обыску , проведенному в рамках уголовного дела по статье 130 УК («Разжигание вражды») утром 25 марта у гродненского журналиста Анджея Почобута, можно предположить, что он также в списке «иных лиц».

Также фигурантом уголовного дела может быть директор общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Мария Тишковская, к которой также сегодня нагрянули силовики.

Как сообщила утром 25 марта Генпрокуратура, «в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В комментарии Генпрокуратуры говорится, что «указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

Как заявила Генпрокуратура, «их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».

Напомним, главу непризнанного властями Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис задержали во вторник вечером в Гродно. 24 марта ей присудили 15 суток ареста.

В среду МИД Польши вызвал белорусского временного поверенного из-за задержания Анжелики Борис. Внешнеполитическое ведомство призвало белорусские власти как можно скорее освободить главу Союза поляков Беларуси и положить конец произвольным преследованиям представителей польского меньшинства.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, «изображая поляков в нехорошем свете, вешая на них собак (зарятся на нашу территорию, поют славу убийцам белорусов и пр.), режим и его пропаганда переводят стрелки и смещают фокус внимания белорусской аудитории».

— Ее отвлекают от того факта, что причины внутриполитического кризиса не устранены и власти, похоже, не намерены их устранять, — полагает эксперт.