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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Переговоры Лукашенко с Тихановской начнутся не позднее 1 мая - Венедиктов Переговоры будет вести ОБСЕ под руководством Швеции.

– Переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключённых потребуют немедленно освободить и реабилитировать, – пишет. – Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течении переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента СШАс главой белорусского МИД. Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководствоми белорусской власти.Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США, ОБСЕ и МИД Германии.