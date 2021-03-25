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Переговоры Лукашенко с Тихановской начнутся не позднее 1 мая - Венедиктов

25.03.2021 12:14 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Переговоры Лукашенко с Тихановской начнутся не позднее 1 мая - Венедиктов
Фото: AP
Главред «Эха Москвы» в четверг утром публикует то, что обсуждают в Беларуси и все неравнодушные за пределами страны уже несколько дней.

– Переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключённых потребуют немедленно освободить и реабилитировать, – пишет Алексей Венедиктов. – Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течении переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.

Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.

В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти.

Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии.
 
 
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Переговоры будет вести ОБСЕ под руководством Швеции.
 
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