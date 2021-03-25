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На главу неофициального Союза поляков Беларуси Анжелику Борис завели уголовное дело

25.03.2021 12:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Беларуси и «иных лиц» уголовное дело за «возбуждение национальной вражды».

На главу неофициального Союза поляков Беларуси Анжелику Борис завели уголовное дело
Анжелика Борис. Фото Нrodna.life

«Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

23 марта в Гродно была задержана лидер неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелика Борис. 24 марта она арестована судом на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021».

 
Теги: Гродно
 
 
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Генеральная прокуратура возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Беларуси и «иных лиц» уголовное дело за «возбуждение национальной...
 
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