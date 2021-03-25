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Бесправник на Mazda разогнался на МКАД до 200 км/ч, пытаясь скрыться от ГАИ
Источник материала: Tut.by
Инспекторы с погоней задерживали бесправника на МКАД,
Ночью 24 марта в районе 4-го километра внешнего кольца МКАД внимание инспекторов привлек Mazda, который ехал с явным превышением скорости. Сотрудники ГАИ начали преследовать авто. По словам милиционеров, водитель требования об остановке игнорировал и ехал со скоростью около 200 км/ч. В районе развязки с улицей Мазурова нарушитель остановился.
В ходе разбирательства выяснилось, что водитель не имел права управления транспортным средством. На него составили несколько административных протоколов.
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На него составили несколько административных протоколов.
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