Что купить мужчине, чтобы выглядеть хорошо? Попросили стилиста назвать семь обязательных вещей в гардеробе

Источник материала: Tut.by

Выглядеть уместно в любой ситуации получается не у всех, и вчера мы рассказали о семи ошибках , которые неизбежно портят образ любого мужчины. Но критикуешь — предлагай. Поэтому мы попросили стилиста Антона Масько порекомендовать вещи, которые позволят каждому выглядеть великолепно. Наш эксперт уверен: такого, что вы почитаете этот текст сегодня, а завтра советы из него будут неактуальны, точно не будет. Стоит только обзавестись перечисленными вещами — и муки выбора по утрам исчезнут навсегда.



Антон Масько Стилист, ведет блог в Instagram Стилист,

Две водолазки разных цветов

Водолазка — незаменимый предмет гардероба, особенно весной. Она идеально подойдет в дни, когда пригревает солнце и хочется снять шарф. При этом сохраняет шею в тепле.



Фото: pinterest.com

— Водолазка — прекрасная вещь, она всегда красит мужчину и подчеркивает ваши лучшие черты, — считает стилист. — Главное — подобрать оттенок вещи по своему цветотипу.

Желательно, чтобы в гардеробе были две водолазки разных цветов. Но если эксперименты с яркостью не для вас, Антон Масько советует остановиться на оттенках синего:

— Это универсальный цвет. Как правило, он идет вообще всем.

Вельветовые брюки или просто брюки светлого оттенка (а лучше и то, и другое)

Брюки из вельвета светлого цвета — то, что Антон Масько советует приобрести перед предстоящим теплым сезоном. А если такой ход для вас слишком смелый, то выберите хотя бы просто какие-нибудь другие брюки молочного оттенка.



Фото: unsplash.com

— Среди моделей отмечу брюки с широким поясом, без шлевок для ремня, с двойными защипами. Они будут актуальны несколько сезонов точно. Еще в январе 2018 года эти брюки были актуальными и крутыми на Западе, к нам это пришло только сейчас, — говорит стилист. — Мне ребята много задают вопросов по этой модели, хотя полтора года назад никому такие брюки были не интересны.

Светлые цвета всегда будут смотреться хорошо, и мужчинам не стоит их бояться. Только не покупайте чисто белые джинсы или брюки, присматривайтесь к сложным и теплым оттенкам.

Вязаный плотный кардиган

Стилист рекомендует присмотреться к вязаным плотным кардиганам с кожаными пуговицами. Это практичная вещь для белорусской погоды, которую можно носить с водолазками.



Фото: pinterest.com

Несколько однотонных футболок

Антон Масько считает, что футболки лучше выбирать однотонные и из хорошего материала:

— Например, с пиджаками принтованные футболки сочетаются плохо. Лучше взять базовые: серые, черные, синие — и плотные, хорошего качества. С ними можно сочетать большое количество вещей.

Куртка-сафари

Что касается верхней одежды на весенне-осенний период, то пальто здесь вне конкуренции — это элегантность, которая к лицу всем. Если это кажется слишком изысканным, непрактичным или вы просто не готовы к такому предмету гардероба, стилист советует заменить его курткой-сафари:



Фото: pinterest.com

— Она тоже на поясе и выглядит уместно на городских улицах. Куртка-сафари актуальна за пределами Беларуси уже несколько сезонов, поэтому можно смело сказать, что останется хорошим решением надолго.

Синий костюм

Если в вашем гардеробе еще нет костюма, не начинайте покупку с черного. По мнению Антона Масько, это не самый удачный вариант, на каждый день он смотрится неуместно:

— Лучше купите синий. Во-первых, как я уже сказал, этот цвет идет практически всем, ошибиться сложно. Во-вторых, он универсален: синие оттенки смотрятся хорошо как для повседневной носки, так и для коктейльной вечеринки.



Фото: Andrea Natali, unsplash.com

Стилист советует выбрать к синему костюму коричневую обувь — классика, проверенная несколькими веками.

Кстати об обуви: купите лоферы и сникеры

В первую очередь эксперт отмечает, что обувь — точно не та вещь, на которую мужчина должен жалеть деньги:

— Это главная инвестиция в мужской гардероб, на нее всегда обращают внимание. Даже девушки сначала смотрят на лицо парня, а затем сразу же «оценивают» его снизу вверх, начиная с обуви, — говорит стилист. — А за 20 рублей хорошую пару, конечно, не купишь. Надо понимать, что на эту покупку надо выделить достойный бюджет.

Из обязательного, что нужно приобрести, — лоферы (они выглядят так ) и сникеры (кроссовки — например, такие ) классических нейтральных оттенков. Тогда у вас всегда будет нужная пара обуви на каждый день.