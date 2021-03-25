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ЕС и США договорились о координации действий по России

25.03.2021 12:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз и США будут вести скоординированную политику в отношении России, говорится в совместном заявлении по итогам встречи верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Верховный представитель Боррель и секретарь Блинкен отметили свою решимость в последующем скоординированно реагировать на вызовы со стороны России, в том числе на продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии; гибридные угрозы, такие как дезинформация; вмешательство в избирательные процессы; злонамеренную киберактивность; милитаристскую риторику», — говорится в сообщении, передает РБК.

Кроме того, Вашингтон и Брюссель намерены вести в отношении Москвы скоординированную политику по вопросам подавления в России гражданского общества, свободы СМИ и независимой политики, говорится в совместном заявлении. При этом Соединенные Штаты и Евросоюз готовы вовлекать российскую сторону по тем вопросам, которые представляют совместный интерес, чтобы снизить конфронтацию.

Меры, которые будут предпринимать ЕС и США, будут включать также реформы в соседних с Европейским союзом странах Восточной Европы и Южного Кавказа, говорится в сообщении.

Ранее Боррель назвал Россию «опасным соседом» Евросоюза. При этом он отметил, что ЕС продолжит обсуждать с Москвой те вопросы, в отношении которых у сторон есть общие интересы. Среди них он отметил ядерное соглашение с Ираном и вопросы изменения климата.

 
 
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Евросоюз и США будут вести скоординированную политику в отношении России, говорится в совместном заявлении по итогам встречи верховного представителя ЕС по...
 
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