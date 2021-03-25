Not bad. Зеленский прокомментировал ничью Украины с Францией

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил ничью в матче сборной против Франции.



Фото: пресс-служба президента Украины

Напомним, что на «Стад де Франс» украинцы сыграли с действующими чемпионами мира со счетом 1:1.

«Ничья на выезде с чемпионами мира — not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!» — написал Зеленский в твиттере.