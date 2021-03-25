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Not bad. Зеленский прокомментировал ничью Украины с Францией
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил ничью в матче сборной против Франции.
Напомним, что на «Стад де Франс» украинцы сыграли с действующими чемпионами мира со счетом 1:1.
«Ничья на выезде с чемпионами мира — not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!» — написал Зеленский в твиттере.
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