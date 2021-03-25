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Усть-Луга будет отправлять один танкер с белорусским бензином в месяц
Источник материала: Партизан
Около 37 тысяч тонн бензина планируется переваливать в месяц через порт в Усть-Луге, сообщил главный инженер компании "Портэнерго" Роман Гафиятуллин.
"Мы уже отгрузили два судна, два судна уже отправлены потребителю, на сегодняшний день грузится третье судно. На сегодняшний момент планируется к отгрузке по одному судну в месяц – если говорить про тоннаж, примерно от 35 до 37 тысяч тонн в месяц", - сказал российский инженер в эфире
По словам Романа Гафиятуллина, в российский порт для перевалки поступает бензин АИ-92. Нефтепродукты поставляются с Мозырского НПЗ.
В настоящее время белорусская сторона уже экспортировала, таким образом, 37 тысяч тонн бензина из российского порта в Усть-Луге. Также белорусские нефтепродукты направляются в "Петербургский нефтяной терминал".
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Около 37 тысяч тонн бензина планируется переваливать в месяц через порт в Усть-Луге, сообщил главный инженер компании "Портэнерго" Роман Гафиятуллин.
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