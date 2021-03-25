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Усть-Луга будет отправлять один танкер с белорусским бензином в месяц

25.03.2021 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 37 тысяч тонн бензина планируется переваливать в месяц через порт в Усть-Луге, сообщил главный инженер компании "Портэнерго" Роман Гафиятуллин.





"Мы уже отгрузили два судна, два судна уже отправлены потребителю, на сегодняшний день грузится третье судно. На сегодняшний момент планируется к отгрузке по одному судну в месяц – если говорить про тоннаж, примерно от 35 до 37 тысяч тонн в месяц", - сказал российский инженер в эфире ОНТ.

По словам Романа Гафиятуллина, в российский порт для перевалки поступает бензин АИ-92. Нефтепродукты поставляются с Мозырского НПЗ.

В настоящее время белорусская сторона уже экспортировала, таким образом, 37 тысяч тонн бензина из российского порта в Усть-Луге. Также белорусские нефтепродукты направляются в "Петербургский нефтяной терминал".

В августе 2020 года Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции европейским странам. Белорусский лидер поручил правительству внести предложение о переориентации торговых потоков из портов Литвы на другие маршруты.

Объем нефтепродуктов, которые будут перенаправлены в российские порты, может составить до 4-6 миллионов тонн. Речь в первую очередь о северо-западных гаванях – Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.

Также Лукашенко заявлял, что Минск готов рассмотреть возможность строительства терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
 
Теги: Минск
 
 
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Около 37 тысяч тонн бензина планируется переваливать в месяц через порт в Усть-Луге, сообщил главный инженер компании "Портэнерго" Роман Гафиятуллин.
 
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