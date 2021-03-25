Расплата: в 2020 году только на уплату процентов по внешнему долгу ушло $1,4 млрд

Эти данные, приведенные Национальным банком РБ в комментарии к платежному балансу страны за 2020 год, рассчитаны без учета погашения торговых кредитов и краткосрочных обязательств депозитных организаций. То есть, фактически величина процентов и погашения кредитов намного выше.





В 2020 году указанные показатели оказались немного хуже, чем в 2019 году, когда на погашение ушло 4,9 млрд. долларов, а на проценты — 1,4 млрд. долларов.





Существенно ухудшились относительные показатели, характеризующие внешний долг РБ, в связи с сокращением ВВП и внешней торговли РБ. За прошлый год расходы по обслуживанию внешнего долга составили 11,0% от ВВП и 17,8% экспорта товаров и услуг, в то время как в 2019 году данные показатели составляли 10,1% и 15,2% соответственно.





В целом валовой внешний долг Беларуси в 2020 году вырос на 1,4 млрд. долларов (3,5%) и достиг 42,1 млрд. долларов. При этом внешние долговые обязательства увеличились на 1,6 млрд. долларов, но валовой долг сократился на 0,2 млрд. долларов из-за переоценки стоимости обязательств по отношению к доллару.





Имеется и просроченная задолженность, но она невелика — 611,1 млн. долларов, и в прошлом году она снизилась на 113 млн. долларов.





Внешний долг страны в целом вырос за счет заимствований правительства, задолженность которого увеличилась на 1,4 млрд. долларов — до 18,6 млрд. долларов.





При этом сектор государственного управления увеличил свои заимствования как раз на 1,4 млрд. долларов — до 18,6 млрд. долларов. Обязательства правительства достигли 17,1 млрд. долларов, из которых 3,5 млрд. долларов составляют государственные долгосрочные облигации, размещенные на международных финансовых рынках.





В прошлом году объем таких облигаций вырос на 1,4 млрд. долларов. Но большую часть долга правительства обеспечивают долгосрочные кредиты и займы, величина которых за год увеличилась на 82,5 млн. долларов и достигла 15,1 млрд. долларов.





Внешние долговые обязательства Национального банка РБ в 2020 году сократились на 174,9 млн. долларов и достигли 0,8 млрд. долларов.





Внешний долг прочих депозитных организаций, то есть банков, в прошлом году вырос на 90,2 млн. долларов — до 5,2 млрд. долларов. Он в основном сформирован депозитами на 5 млрд. долларов.





Внешний долг прочих секторов (с учетом межфирменного кредитования), то есть реального сектора экономики, в 2020 году вырос всего на 73,4 млн. долларов — до 17,6 млрд. долларов. Он сформирован, в основном, торговыми кредитами и авансами на сумму в 7,2 млрд. долларов, а также иностранными кредитами и займами на 7,1 млрд. долларов.





Межфирменное кредитование составляет всего 2,2 млрд. долларов, а задолженность по долговым ценным бумагам достигла 0,6 млрд. долларов.





Внешний долг государственного сектора в расширенном определении в 2020 году достиг 27,3 млрд. долларов, и увеличился за год на 1,9 млрд. долларов.





Прирост оказался выше увеличения долга правительства на 0,5 млрд. долларов. Это означает, что государственные банки и предприятия увеличили свою задолженность в прошлом году на 0,4 млрд. долларов, в то время, как негосударственные — сократили.