ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от перелетов в Минск

25.03.2021 12:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нет желающих

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от планов открытия в марте перелетов из Екатеринбурга в Минск. Сегодня стало известно, что авиаперелеты выполнятся не будут из-за отсутствия спроса на это направление.
Авиакомпания выражает надежду на то, что, возможно, вернется к запуску нового маршрута «после снятия всех пандемийных ограничений».

В настоящее время из екатеринбургского аэропорта Кольцово никто из российских перевозчиков не летает в Минск, пишет officelife.media

Первоначально «Уральские авиалинии» сообщали об организации перелетов в Минск в феврале, затем начало пассажирских авиаперевозок перенесли на март.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Шойгу отменил приказы о рассекречивании российских архивов времен Второй мировой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by