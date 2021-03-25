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Больше года на МКС настаивалось вино. Оно уже на Земле, дегустаторы опробовали

25.03.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Международной космической станции проходит огромное количество всевозможных экспериментов. Среди них порой встречаются и довольно экзотические. Так, в конце 2019 года французы из Space Cargo Unlimited отправили на станцию 12 бутылок вина и образцы виноградной лозы. 

Тем самым хотели проверить, будет ли процесс созревания и старения вина отличаться от земного и как сделать растения на планете более устойчивыми к климатическим изменениям.

Недавно космическое вино вернулось на Землю. Специалисты одного из винодельческих регионов Франции его уже пригубили и сравнили с контрольными образцами с Земли. Из интересного некоторые дегустаторы прочувствовали аромат обработанной кожи, также отметили изменившийся оттенок — жжено-оранжевый вместо темно-красного. Исследователи сделали вывод, что вино с МКС созрело словно на три года быстрее по сравнению с контрольными образцами.

Больше года на МКС настаивалось вино. Оно уже на Земле, дегустаторы опробовали
В таких ящиках на МКС хранили вино

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На Международной космической станции проходит огромное количество всевозможных экспериментов. Среди них порой встречаются и довольно экзотические. Так, в конце...
 
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