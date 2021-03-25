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«Тиктокер» или рэпер? В Минске кто-то снимал клип с McLaren

25.03.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске на парковке возле «Олимпик Арены» был замечен редкий для наших краев спорткар — McLaren. Видео в редакцию прислал читатель. В ролике видно, как некий молодой человек танцует возле машины, а его в это время на камеру снимает другой парень. Судя по всему, ребята работали над клипом.

К сожалению, нам не удалось узнать человека в ролике (если вы узнали — пишите в комментариях). Похоже, это либо какой-то музыкант, либо преуспевающий «тиктокер». С такого большого расстояния трудно узнать конкретную модификацию этого спорткара, тем более у McLaren уйма всевозможных спецверсий для каждой модели. Судя по силуэту и углу подъема дверей, перед нами — одна из McLaren MP4-12C.

Новые McLaren стоят очень дорого: цены на отдельные модели доходят до полумиллиона евро. Подержанный MP4-12C в Европе можно купить за 90—100 тысяч евро. В Беларуси McLaren очень редко появляются в продаже.

LADA Vesta I, 2016 г.в., 90 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
17 865 р.
6800$ / 5748€
LADA Vesta I BLACK EDITION SW, 2018 г.в., 25 444 км
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
27 060 р.
10 300$ / 8706€
LADA Vesta I, 2018 г.в., 120 000 км
серебристый, универсал, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
22 331 р.
8500$ / 7185€
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Теги: Минск
 
 
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В Минске на парковке возле «Олимпик Арены» был замечен редкий для наших краев спорткар — McLaren. Видео в редакцию прислал читатель. В ролике видно, как некий...
 
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