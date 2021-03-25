«Тиктокер» или рэпер? В Минске кто-то снимал клип с McLaren

Источник материала: Onliner

В Минске на парковке возле «Олимпик Арены» был замечен редкий для наших краев спорткар — McLaren. Видео в редакцию прислал читатель. В ролике видно, как некий молодой человек танцует возле машины, а его в это время на камеру снимает другой парень. Судя по всему, ребята работали над клипом.

К сожалению, нам не удалось узнать человека в ролике (если вы узнали — пишите в комментариях). Похоже, это либо какой-то музыкант, либо преуспевающий «тиктокер». С такого большого расстояния трудно узнать конкретную модификацию этого спорткара, тем более у McLaren уйма всевозможных спецверсий для каждой модели. Судя по силуэту и углу подъема дверей, перед нами — одна из McLaren MP4-12C.

Новые McLaren стоят очень дорого: цены на отдельные модели доходят до полумиллиона евро. Подержанный MP4-12C в Европе можно купить за 90—100 тысяч евро. В Беларуси McLaren очень редко появляются в продаже.