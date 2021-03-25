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«Белпочта» разрешила получать посылки без паспорта и извещений. Но есть нюанс
Источник материала: Onliner
Раньше, чтобы понять, что ваша посылка прибыла в отделение почты, нужно было ждать бумажку в почтовом ящике. Сейчас же, если немного заморочиться, можно будет получать посылки без паспорта и извещений.
«Белпочта» сообщила, что теперь в отделениях можно получать почтовые отправления с помощью SMS-кода. Но есть условия. Для начала придется зарегистрироваться в
После этого свои посылки вы сможете получать без кипы документов, просто назвав свою фамилию, адрес, телефон либо номер отправления, который приходит обычной эсэмэской.
«Сервис предоставляется бесплатно», — уточняет «Белпочта».
Извещения часто приходят намного позже того, как посылка оказалась в месте назначения. Но сейчас вы узнаете об этом сразу же, увидев статус «Поступило в учреждение доставки».
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