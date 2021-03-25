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«Белпочта» разрешила получать посылки без паспорта и извещений. Но есть нюанс

25.03.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Раньше, чтобы понять, что ваша посылка прибыла в отделение почты, нужно было ждать бумажку в почтовом ящике. Сейчас же, если немного заморочиться, можно будет получать посылки без паспорта и извещений.

«Белпочта» сообщила, что теперь в отделениях можно получать почтовые отправления с помощью SMS-кода. Но есть условия. Для начала придется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте и ввести данные паспорта. Потом распечатать и заполнить заявление, взять с собой паспорт и это заявление и прийти в любое отделение почтовой связи, где работники вас идентифицируют.

После этого свои посылки вы сможете получать без кипы документов, просто назвав свою фамилию, адрес, телефон либо номер отправления, который приходит обычной эсэмэской.

«Сервис предоставляется бесплатно», — уточняет «Белпочта».

Извещения часто приходят намного позже того, как посылка оказалась в месте назначения. Но сейчас вы узнаете об этом сразу же, увидев статус «Поступило в учреждение доставки».

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Раньше, чтобы понять, что ваша посылка прибыла в отделение почты, нужно было ждать бумажку в почтовом ящике. Сейчас же, если немного заморочиться, можно будет...
 
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