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В российском городе взорвали элеватор. Сотни домов остались без тепла и электричества

25.03.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сносом заброшенных и ставших ненужными зданий и сооружений сейчас никого не удивишь. Однако все же подготовка к подобного рода мероприятиям отличается тщательностью, ведь в большинстве случаев такие операции приходится проводить в условиях плотной городской застройки. Порой что-то все равно идет не так. Например, в российском Муроме взрыв старого элеватора закончился тем, что значительная часть города осталась без света и тепла. Но выглядело все впечатляюще.

Крупный элеватор высотой с 20-этажный дом построили в Муроме (город во Владимирской области в 300 км от Москвы) в 1984 году для местного зерноперерабатывающего комбината. В постсоветское время комплекс оказался никому не нужен и постепенно ветшал, в конце концов начав представлять собой опасность для жителей города. Осенью 2020 года была взорвана середина здания, а 23 марта пришла очередь оставшихся фрагментов элеватора.

Операция пошла не по плану. Сооружения все же рухнули, но не в том направлении, на которое рассчитывали организаторы. В результате падения была разрушена теплотрасса, проходившая рядом. Кроме того, обломки повредили соседние линии электропередачи, а упавшие деревья перегородили проезжую часть ближайшей улицы. В результате без света и тепла оказалось множество зданий: по данным местных изданий, до четверти всего Мурома. Последствия происшествия были ликвидированы вечером того же дня.

В российском городе взорвали элеватор. Сотни домов остались без тепла и электричества
В российском городе взорвали элеватор. Сотни домов остались без тепла и электричества

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Сносом заброшенных и ставших ненужными зданий и сооружений сейчас никого не удивишь. Однако все же подготовка к подобного рода мероприятиям отличается...
 
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