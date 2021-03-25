На МКАД преследовали «бесправника». ГАИ: «Он двигался со скоростью около 200 км/ч»

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о том, что вчера на МКАД преследовали «бесправника» на Mazda, который двигался с явным превышением скорости. Мужчина остановился только в районе развязки МКАД и улицы Мазурова.

— Вчера около 01:05 в районе 4 километра внешнего кольца МКАД во время движения на служебном автомобиле внимание инспекторов отдела ГАИ Партизанского РУВД привлек автомобиль Mazda, который ехал с явным превышением скорости, — сообщили в Госавтоинспекции.

Началось преследование.

— В ответ на неоднократные требования прижаться к обочине и остановиться, а также включенные проблесковые маячки красного цвета нарушитель лишь прибавлял газ. По словам милиционеров, мужчина двигался со скоростью около 200 км/ч. И только в районе развязки МКАД и улицы Мазурова он остановился, — рассказали в ГАИ.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель не имел права управления транспортным средством. В отношении минчанина составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.14 КоАП («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством») и ч. 3 ст. 18.17 КоАП («Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства, повлекшее преследование такого лица сотрудниками органов внутренних дел»).

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