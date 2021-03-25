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На трассе М1 заметили большое число военной техники (видео)

25.03.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В телеграм-каналах публикуются видео с трассы М1 (БрестМинск — граница России), где сегодня утром была замечена колонна военной техники, следующей, как утверждается, в направлении Минска. Водители выражают обеспокоенность, а в Министерстве обороны говорят о проходящих учениях.

В телеграм-канале Motolkohelp опубликованы видеозаписи, как утверждается, с трассы М1, недалеко от Березы. Колонна военной техники состоит из бронетранспортеров, военных грузовиков, прочей техники. Сообщается о том, что перемещения военной техники были замечены также в Бресте и в районе Мачулищ под Минском.

В Министерстве обороны корреспонденту Onliner сообщили о том, что в стране проходят учения и вся информация о них своевременно публиковалась на сайте оборонного ведомства. Там, в частности, сообщается о том, что в сухопутных войсках распоряжение на приведение в боевую готовность части сил получили 19-я отдельная механизированная бригада Северо-западного оперативного командования, а также 11-я отдельная механизированная бригада Западного оперативного командования. После проведения доукомплектования личным составом и необходимой техникой подразделения механизированных бригад совершат марши на полигоны, где пройдут контрольные занятия и учения тактического уровня, в том числе с выполнением боевых стрельб.

Кроме того, было сообщение о проведении совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне «Осиповичский» (Могилевская область) с участием десантников из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

А на полигоне под Борисовом проходило батальонное тактическое учение 120-й механизированной бригады. В маневрах принимали участие более 400 военнослужащих.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В телеграм-каналах публикуются видео с трассы М1 (Брест — Минск — граница России), где сегодня утром была замечена колонна военной техники, следующей, как...
 
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