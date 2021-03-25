В ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Совет принял соответствующую резолюцию двадцатью голосами «за». Представители семи стран, включая Россию, высказались «против», еще 20 – воздержались, сообщает Настоящее Время .

В документе отмечается, что Совет ООН обеспокоен многочисленными эпизодами пыток, похищения, произвольными задержаниями и арестами, а также запугиваниями представителей оппозиции, журналистов и правозащитников.

Резолюция призывает комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет расследовать с помощью экспертов эпизоды нарушения прав человека в Беларуси, собирать и анализировать информацию с доказательствами, необходимыми для привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления.

– Мы должны продемонстрировать поддержку народу Беларуси и привлечь к ответственности виновных в тяжелых нарушениях прав человека, чтобы положить конец порочному кругу безнаказанности, – заявила от имени ЕС Руи Масейра, представитель Португалии, которая сейчас в рамках ротации председательствует в европейском блоке.

– Это важная, сильная и своевременная резолюция. Теперь у Верховного комиссара по правам человека ООН есть мандат, чтобы помочь нам в решении кризиса.

Мы продолжим сотрудничать с правозащитниками, СПЧ, офисом Верховного комиссара и всеми структурами ООН, чтобы вернуть верховенство закона в Беларуси, а всех виновных в нарушении прав человека привлечь к ответственности, – сказала бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз ответил, что решение Совета по правам человека ООН противоречит принципам и нормам международного права, так как принято меньшинством голосов.