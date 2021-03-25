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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мать пятерых детей оштрафовали на рекордные 5800 рублей за портреты в подъезде и «Погоню» в окне Инна Добротвор была задержана 21 марта.

Административное дело в отношениирассматривалось 25 марта в суде Заводского района столицы. Женщина проходила по ч. 3 ст. 24.23 Кодекса об административных правонарушениях. Инну Добротвор признали виновной, в качестве наказания ей был назначен штраф в размере 200 базовых величин (5800 рублей).Жена журналистаи мать пятерых детей Инна Добротвор была задержана 21 марта. В тот день в интернете появились фотографии подъезда дома, где живет семья, — там были вывешены фотографии людей, признанных правозащитниками политзаключенными. Илья Добротвор также рассказал, что в окне их квартиры были размещены фото с изображениями, а также герба «Погоня», а его супругу задержали в рамках проверки по ст. 341 (Осквернение сооружений и порча имущества) Уголовного кодекса Беларуси.Дома у семьи прошел обыск, вечером того же дня Инну отпустили, взяв объяснения. В итоге на женщину составили протокол за пикетирование.