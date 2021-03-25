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Премьер-министр Польши сравнил арест Анжелики Борис со взятием заложников
Источник материала: UDF
Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters
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— Эти действия абсолютно несовместимы с какими-либо международными стандартами, — считает он.
Премьер-министр Польши обвинил власти в Минске в действиях, разрушающих хорошие отношения между поляками и белорусами, которые он назвал «захватом заложников».
— Еще раз призываю белорусские власти спокойно решать свои внутренние проблемы без взятия заложников, а именно так я отношусь к последней атаке на польское сообщество в Беларуси, — заявил Моравецкий.
По его мнению, «все белорусы, которые живут в Польше, могут наслаждаться нормальной, спокойной и достойной жизнью», и Польша требует от Беларуси дать такое же право белорусским полякам, чтобы они могли «продолжать свою деятельность в сфере образования, культуры и культурных мероприятий».
Матеуш Моравецкий пообещал, что вопрос ущемления прав польского меньшинства в Беларуси он затронет на заседании Европейского совета, которое состоится 25 марта.
Возглавляемый Анжеликой Борис Союз поляков не зарегистрирован белорусскими властями, но признан властями Польши. Он существует параллельно официально признанному после произошедшего в 2005 году раскола организации.
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Вопрос ущемления прав польского меньшинства в Беларуси будет затронут на заседании Европейского совета.
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