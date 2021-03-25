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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крысы, кровь и БЧБ. Белорусская группа Naka выпустила клип ко Дню Воли Музыку композиции написала сама Анастасия Шпаковская.

«Страна N», или по-другому «Страна негодяев», — новое произведениеи белорусской группы Naka, которое должно войти в новый альбом коллектива. Песня написана на стихи поэта Сергея Есенина: артисты уверены, что сегодня строчки из этого стихотворения актуальны как никогда.В клипе появляются БЧБ-атрибуты, кровь, крысы и символы Объединенного штаба: кулак, знак «виктори» и сердце. Музыку композиции написала сама Анастасия Шпаковская, режиссером выступил