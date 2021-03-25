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Крысы, кровь и БЧБ. Белорусская группа Naka выпустила клип ко Дню Воли
Источник материала: UDF
Кадр из видео
«Страна N», или по-другому «Страна негодяев», — новое произведение Анастасии Шпаковской и белорусской группы Naka, которое должно войти в новый альбом коллектива. Песня написана на стихи поэта Сергея Есенина: артисты уверены, что сегодня строчки из этого стихотворения актуальны как никогда.
В клипе появляются БЧБ-атрибуты, кровь, крысы и символы Объединенного штаба Светланы Тихановской: кулак, знак «виктори» и сердце. Музыку композиции написала сама Анастасия Шпаковская, режиссером выступил Алексей Копачинский.
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Музыку композиции написала сама Анастасия Шпаковская.
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