Источник материала: UDF

TUT.BY





Наталка Бабина. Фото: lit-bel.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роман белорусской писательницы вошел в лонг-лист престижной польской премии «Бодай, будка» называют фантастическим триллером, антиутопией, романом-символом.

Роман написан на украинском языке. В 2019-м он вышел одновременно в Беларуси и Украине, а в 2020-м был переведен на польский и опубликован в польском издательстве Rebis.В романе «Бодай, будка»возрождает традиции украиноязычной литературы в Беларуси, прерванные после Второй мировой войны.«Бодай, будка» называют фантастическим триллером, антиутопией, романом-символом. В нем читатели познакомятся с героями, знакомыми по «Рыбінаму гораду», предыдущей книги Бабиной. И все же у книги совсем другой стиль и настроение.По сюжету в один день над Беларусью образуется купол, который невозможно преодолеть. Жители нашей страны оказываются отрезаны от мира. И власть над ними получают ужасные антигомы: они выглядят как люди, но лишены эмоций и каких-либо проявлений человеческого. Никто не знает, откуда они и что им нужно. Многие опускают руки, но герои романа начинают бороться и искать путь к победе.