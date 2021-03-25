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Силовики задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича и трех активисток

25.03.2021 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержан лидер не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Денис Урбанович, сообщает spring96.org.

Силовики задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича и трех активисток

По информации правозащитников, Урбановича повезли в изолятор в Жодино.

Также сообщается о других задержаниях и обысках в Минске. Так, утром была задержана Елизавета Македон. По месту жительства девушки проведен обыск, после чего ее отвезли в Следственный комитет на допрос. По предварительной информации, причина задержания — события августа 2020 года, сообщают правозащитники.

Также в одном из общежитий БГУ задержана студентка Александра Гузовская, участница протестов осенью прошлого года.

Обыск прошел у жительницы Минска Елизаветы Хомченовской. Из постановления на обыск следует, что он проводится в рамках уголовного дела по статье 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). После обыска девушку задержали и доставили в Центральное РУВД столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан лидер не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Денис Урбанович, сообщает spring96.org.
 
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