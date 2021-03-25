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Возможный срок разблокировки Суэцкого канала оценили в несколько недель

25.03.2021 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На то, чтобы освободить севший на мель контейнеровоз Ever Given и разблокировать движение по Суэцкому каналу, может потребоваться несколько недель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Питера Бердовски, главу компании Boskalis, специалисты которой пытаются сейчас снять Ever Given с мели, передает РБК.

«Нельзя исключить, что на это уйдут недели, все зависит от того, как будет складываться ситуация. Он [контейнеровоз] сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась огромная тяжесть. Возможно, нам потребуется комбинировать разные методы — снятие с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка», — пояснил Бердовски.

О трудностях, сопровождающих операцию по снятию судна с мели, предупредила своих клиентов и компания GAC. Накануне, 24 марта, администрация Суэцкого канала сообщила, что в операции по освобождению застрявшего контейнеровоза принимают участие восемь буксиров.

Опрошенные Reuters эксперты полагают, что если трасса не будет разблокирована в течение еще суток-двух, то владельцы судов могут начать направлять те по маршруту в обход Африки, что увеличит сроки движения примерно на неделю. По оценке главы аналитиков компании Banchero Costa & Co Ральфа Лещински, маршрут в обход Мыса Доброй Надежды удлинит путь грузовых судов, курсирующих между Европой и Азией, в среднем на две недели, что увеличит стоимость перевозок и приведет к срыву графиков.

По данным Wood Mackenzie, из-за блокировки Суэцкого канала в пути сейчас задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится 870 тыс. т нефти и 670 тыс. т нефтепродуктов. Однако еще более негативно ситуация может сказаться на контейнерных перевозках — через Суэцкий канал проходит около трети всего такого трафика и более 10% всех грузовых перевозок морем.

 
 
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На то, чтобы освободить севший на мель контейнеровоз Ever Given и разблокировать движение по Суэцкому каналу, может потребоваться несколько недель.
 
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