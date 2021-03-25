В сторону Минска движутся десятки бронетранспортеров. Пытаемся разобраться, кто и куда едет

Источник материала: Tut.by

В Брестской области второй день продолжается движение колонн военной техники — замечены БТР, разведывательно-дозорные машины, грузовики, полевые кухни. Десятки бронетранспортеров и другого транспорта движутся прямо сейчас в сторону Минска. Разбираемся, что это за техника и куда она может направляться.

Большое движение техники в Бресте и области началось вчера вечером. Сначала колонну БТР-ов и грузовиков, некоторые из которых были с государственными флагами, заметили в самом Бресте.

Позже колонну бронетехники сняли на видео на трассе Высокое-Слоним, примерно в 20 километрах от Пружан. Впоследствии стало известно о появлении колонны в самих Пружанах.

Бронетранспортеры есть в различных частях белорусской армии, включая внутренние войска. Однако в колонне были замечены БТР-70МБ — белорусская модернизация «семидесятки», которая несколько отличается от более привычных БТР-80.

Такие модели используют только Силы специальных операций — ни одна другая часть ни разу не была замечена с такими бронетранспортерами. Учитывая, что поблизости от Бреста расквартирована только одна часть ССО, а именно 38-я десантно-штурмовая бригада, мы предположили, что это именно ее бронетехника.

Сегодня с утра колонны появились вновь — на трассе М1(Е30) в сторону Минска. Так, около 9.30 в районе Кобрина заметили бронетехнику — на этот раз в колонне имелись не только БТР-70МБ, но и бронированные разведывательно-дозорные машины «Кайман».

Функционально «Кайман» — типичная БРДМ, достаточно легкая (всего семь тонн массы), подвижная (до 110 километров в час по шоссе, до 60 — по пересеченной местности) и имеющая только противопульную броню (держит максимум бронебойно-зажигательные пули калибра 7,62×54 из снайперской винтовки Драгунова). Ее задача — разведка, чему способствует неплохая проходимость и способность плавать.

Вооружен «Кайман» примерно как и прочие бронемашины — либо пулемет ПКТ винтовочного калибра (7,62 мм), либо крупнокалиберный НСВТ (12,7 мм), либо автоматический 30-миллиметровый станковый гранатомет АГС-17.

Такие разработаны всего несколько лет назад, и до сих пор было известно о наличии «Кайманов» только в частях ССО. Это послужило для нас дополнительным доводом, что скорее всего в сторону Минска движется 38-я бригада, «брестские десантники».

Около полудня читатель прислал нам очередное видео, по его словам, снятое на выезде из Бреста. Он сообщил, что из города выдвинулась вторая партия бронетехники.

Известно, что сейчас на Осиповичском полигоне проходит совместное батальонное тактическое учение российских и белорусских десантников — оно началось еще 14 марта и продлится до 27 числа. Существует возможность, что десант отправляется именно туда, однако в сообщении Минобороны об учении ясно сказано, что с белорусской стороны участвует 357 отдельный гвардейский парашютно-десантный батальон 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. То есть, «витебские» десантники, а не 38-я бригада.

Мы добавим новую информацию, если она у нас появится.