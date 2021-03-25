Источник материала: Tut.by

Спектакль по бессмертному роману «Мастер и Маргарита» в прочтении Сергея Алдонина со звездой театра и кино Екатериной Климовой снова покажут в Минске. Показ пройдет на сцене КЗ «Минск» 4 июня 2021 года.



Фото предоставлено организаторами

Уже более 20 лет дипломный спектакль российского режиссера Сергея Алдонина проходит с неизменными аншлагами. Причем как в России, так и за ее пределами. Секрет успеха алдонинского прочтения «Мастера и Маргариты» — фантасмагорическая инсценировка. Действие спектакля построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий. Из окон и темных проемов на зрителя обрушаются персонажи великого романа и заставляют прожить таинственную трагикомедию великого Мастера. Откуда они появляются? Куда исчезают? Что вообще происходит на сцене? Найти ответ можно, только погрузившись в постановку с головой.

Режиссерская задумка Сергея Алдонина позволила подсветить темы, которые волновали автора: любовь, вера, вечная борьба добра и зла. Он даже включил в инсценировку романа фрагменты из черновиков писателя, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова. Как отмечает режиссер, в романе нет ничьей победы: ни света, ни тьмы. При этом постановка пронизана иронией, и зрителю не нужно слишком серьезно относиться к ней.

В постановке много музыки, пантомимы и трюков — словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова». Актерский состав этого спектакля уникален: в нем появятся звезды театра и кино Екатерина Климова, Михаил Горский, Филипп Бледный, Тимур Орагвелидзе и другие.

И 4 июня 2021 года в КЗ «Минск» минчанам предстоит вновь пропустить через себя историю Мастера и Маргариты, погрузиться в необычную постановку знаменитого романа и приоткрыть дверь в миры великого гения.

Когда: 4 июня, 19.00

Где: КЗ «Минск»

Сколько: от 44 до 124 рублей Купить билет