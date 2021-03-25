Компания Comparitech назвала страны с лучшей и худшей киберзащитой. Где оказалась Беларусь

Источник материала: Tut.by

Британская исследовательская компания Comparitech составила рейтинг стран с лучшей и худшей киберзащитой. Беларусь оказалась на 35-м месте из 75.



Источник: comparitech.com

Компания Comparitech провела ежегодное исследование 75 стран, в ходе которого изучались различные факторы кибербезопасности, включая уровень заражения вредоносным ПО, фишинговые атаки, спам-рассылки, готовность к кибератакам и законодательство о кибербезопасности — всего 15 критериев.

Беларусь заняла в этом списке 35-е место, набрав оценку, примерно равную 19. В этом случае чем ниже место, тем лучше. Например, Дания с самым высоким уровнем кибербезопасности заняла 75-е место (оценка — 3,7). А на 1-м месте расположился Таджикистан (затем идут Бангладеш и Китай).

При этом организация отмечает, что, как и в предыдущие годы, не было ни одной страны, которая бы «выдержала» все тесты. Фактически, страны часто достигают хороших результатов в одной области, но являются проблемными в других.

Например, Таджикистан оказался страной с наихудшими показателями по проценту пользователей, которых атаковали банковским вредоносным ПО; проценту компьютеров, подвергшихся хотя бы одной атаке локального вредоносного ПО, и по проценту атак со стороны криптомайнеров. Он также набрал «плохой» показатель по пользователям, атакованным троянами-вымогателями. Но вместе с этим эта страна стала одним из обладателей лучших показателей по нескольким категориям.

Так, Таджикистан вместе с Беларусью вошел в число стран, где ни одного из пользователей не атаковали мобильные трояны-вымогатели.