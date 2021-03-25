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Как отличить синусит от насморка и подобрать лечение. Рассказывает оториноларинголог

25.03.2021 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синусит — частый диагноз, с которым пациенты приходят к лору. Как понять, что у вас не обычный насморк, обязательно ли прокалывать пазухи и что делать, чтобы не заболеть? На эти и другие важные вопросы HEALTH.TUT.BY ответил врач-оториноларинголог Алексей Перминов.

  • Алексей Перминов Врач-оториноларинголог высшей категории медицинского центра «ЛОДЭ», кандидат медицинских наук

Гайморит и синусит — это одно и то же?

Синусит — это воспаление в придаточных пазухах носа. Гайморит — термин, имеющий историческое значение, которым называют воспаление в верхнечелюстных пазухах. В настоящее время зачастую используется как имя нарицательное. Верхнечелюстной синусит (правильное название болезни) — воспаление в верхнечелюстных (гайморовых) пазухах.

Как и многие заболевания, синусит бывает острым и хроническим. Признаком хронического синусита может быть заложенность носа или выделения из носа более 3 месяцев. Хроническим он становится, когда симптомы наблюдаются больше трех месяцев подряд.

В зависимости от того, что его вызывает и как он протекает, синусит может быть вирусным и представлять собой проявление простуды, поствирусным и бактериальным. Непосредственное внимание приковано как раз к последнему — бактериальному синуситу, который сильнее всего снижает качество жизни.

Околоносовые пазухи расположены в голове, где сосредоточено много органов чувств, где хорошо развита иннервация, следовательно, любой процесс, который происходит в области лица и головы, мы ощущаем более остро. Поэтому синусит так влияет на чувство полноценности жизни, сон, дневную активность. И если сравнивать проявления хронического синусита и некоторых сердечных заболеваний по выраженности их воздействия на качество жизни, то пациент с первым может страдать больше.

Какие симптомы синусита?

Выделения из носа или заложенность носа; чувство давления, распирания или боль в области лица; снижение обоняния, которое также может присутствовать при любых воспалительных заболеваниях носа. В некоторых случаях появляется неприятный запах, подъем температуры тела выше 38 градусов, отек лица. У детей синусит может проявляться еще и кашлем.

Сохранение симптомов со стороны носа у взрослого более 10 дней либо вторая волна болезни (ухудшение после 5 дней) могут быть признаками синусита. А сочетание 3 признаков: сильная боль в лице, температура тела более 38 градусов, вторая волна, изменившиеся выделения из носа — может говорить о бактериальном синусите.

Чем синусит отличается от насморка?

Основные отличия — это сроки, динамика и «непривычные» проявления: заложенность носа и выделения сохраняются более десяти дней, наблюдается вторая волна заболевания, боль и давление в лице.

Цвет выделений из носа является признаком синусита?

Цвет не всегда является важным признаком. Зеленые выделения не являются опасными, а вот обесцвеченные и белесоватые, но только в комплексе с вышеперечисленными симптомами, могут говорить о наличии проблемы.

Когда пора идти к врачу?

Пора идти к врачу, если:

  • есть заложенность носа или выделения из носа не проходят больше десяти дней;
  • пошла вторая волна заболевания;
  • появились боль, давление или распирающее чувство в лице;
  • появился неприятный запах из носа, который чувствует сам пациент;
  • сразу все плохо: температура тела выше 38, сильная боль в лице, выделения или заложенность носа, и при этом симптомы сохраняются более двух дней.

Внезапное двоение в глазах, отек в области лица или глаза, внезапное снижение зрения на фоне сильного насморка, появление синяка без травмы в области глаза у ребенка на фоне насморка — это повод для более быстрой реакции.

Почему вообще появляется синусит?

Обычно является осложнением ОРЗ, при этом совсем необязательно, что во время лечения человек что-то делал не так. Иногда это элемент «везения», иногда на эту ситуацию влияют аллергический процесс и длительные проблемы с дыханием, иногда проблемы с зубами. У детей к синуситу могут привести проблемы с аденоидами.

На развитие хронического синусита влияет курение, причем как активное, так и пассивное. Отмечу, что для детей пассивным курением считается сам факт проживания с человеком, который курит, — даже если он не делает этого при ребенке. Остатков табака достаточно, чтобы засчитать факт пассивного курения.

Также на состояние пазух носа может повлиять и работа, а точнее наличие производственной, строительной и древесной пыли, загазованность пространства. Проживание в городе само по себе является риском возникновения такой проблемы.

Помимо этого, привести к синуситу могут и длительные проблемы с дыханием — искривление носовой перегородки, другие хронические процессы в носу.

Почему проблемы с зубами могут вызвать синусит?

Дело в том, что корни многих верхних зубов (особенно у взрослых) либо вдаются в верхнечелюстную пазуху, либо находятся близко к ней. И если у человека есть воспалительный процесс в области корня зуба, он может сказаться на состоянии пазух. Поэтому зубы нужно лечить своевременно.

Как лечат синусит?

Все зависит от формы болезни. Далеко не всегда требуется антибиотик, и самостоятельно применять его крайне нежелательно.

В лечении могут быть использованы специальные препараты для носа, иногда применяются физиопроцедуры, но исключительно как дополнение. Широко рекомендуется промывание носа различными солевыми растворами.

При необходимости синусит лечат и антибактериальными препаратами. При этом назначение их в виде инъекций требуется крайне редко благодаря наличию современных лекарств.

Иногда могут применяться лечебные процедуры: метод перемещения по Проетцу и Зондерману, пункции пазух, ЯМИК-катетеризация.

Средние сроки лечения у взрослых — 5−10 дней, у детей 10−14 дней.

Прокалывание пазух обязательно при синусите?

С учетом развития фармакологии и появления новых препаратов пункции выполняются сейчас намного реже. Иногда пункция необходима для дополнительной диагностики, потому что даже при помощи компьютерной томографии не всегда можно точно понять, что происходит в пазухе.

Иногда пункция нужна для ускорения процесса лечения. Если есть подозрения на осложнения или они уже появились (а иногда и при определенных формах синусита), ее часто рекомендуют, но это не тотальное применение.

Правда ли, что из-за пункции синусит может стать хроническим?

Неправда. Все отверстия после пункции пазух затягиваются и зарастают по тем же принципам, как, например, после внутривенных и внутримышечных инъекций. Но дело в том, что изначально у 4% пациентов с синуситом есть вероятность, что он перерастет в хронический, — пункция на это никак не влияет.

Какие ошибки чаще всего допускают люди при лечении синусита?

Самая грубая ошибка — самостоятельный прием антибиотиков. Это может значительно осложнить процесс лечения: на фоне вирусного синусита при лечении антибиотиком в пазухах будет «селиться» микробная флора, которая не чувствительна к принимаемому препарату.

Нельзя согревать нос, особенно если появилась боль, повысилась температура тела, есть ощущение снижения зрения. Это касается и посещений бани — они не пойдут на пользу.

Еще одна ошибка — закладывание различных «народных» средств в нос. Зачастую они имеют твердую консистенцию, это могут быть части растений или деревьев. Нередко это все ведет к неприятным последствиям.

Нельзя злоупотреблять сосудосуживающими спреями и каплями. Их использование дольше недели вызывает привыкание, что приводит к медикаментозному риниту — он иногда требует хирургического лечения. Надо понимать, что такие препараты в первую очередь снимают симптом, но крайне редко лечат.

Какими могут быть последствия, если начать неправильно или поздно лечить синусит?

Может быть переход в хроническую форму, могут развиться осложнения со стороны глаз и мозга.

Есть профилактика синусита?

Нельзя курить, нужно своевременно лечить аллергический ринит, не допускать использования антибиотиков самовольно или по рекомендации знакомых.

Имеет значение активный образ жизни и условия, в которых живет человек. Под последним имеется в виду температура и влажность воздуха: нормальная температура, особенно в спальне, — 18−22 градуса, влажность — 35−70%.

Помните, что во время любого проявления ОРЗ следует носить маску и максимально сократить количество контактов.

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HEALTH.TUT.BY поговорил с врачом-оториноларингологом и задал ему самые важные вопросы о синусите, его лечении и ошибках, которые допускают пациенты.
 
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