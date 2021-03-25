Президент Беларуси встретился с послом Казахстана

Источник материала: ОНТ

Глава государства встретился с послом Казахстана в Беларуси. Речь шла об уровне товарооборота.

После официального визита Александра Лукашенко в Казахстан в октябре 2019 года цифра значительно подросла: с $800 тысяч до $1,2 млрд и показатель хотят ещё увеличить.

Отношения Минска и Нурсултана во многом строятся во многом строятся на хороших не только политических отношения лидеров государств, это подчеркнул посол.

Стоит вопрос о том, чтобы в Казахстане усиливалась белорусская торговая сеть (уже сейчас работают 40 компаний). Посольства будут принимать в этом активное участие.

Фото: БЕЛТА

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