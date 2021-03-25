ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Беларуси встретился с послом Казахстана

25.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси встретился с послом Казахстана

Глава государства встретился с послом Казахстана в Беларуси. Речь шла об уровне товарооборота.

После официального визита Александра Лукашенко в Казахстан в октябре 2019 года цифра значительно подросла: с $800 тысяч до $1,2 млрд и показатель хотят ещё увеличить.

Отношения Минска и Нурсултана во многом строятся во многом строятся на хороших не только политических отношения лидеров государств, это подчеркнул посол.

Стоит вопрос о том, чтобы в Казахстане усиливалась белорусская торговая сеть (уже сейчас работают 40 компаний). Посольства будут принимать в этом активное участие.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства встретился с послом Казахстана в Беларуси. Речь шла об уровне товарооборота. После официального визита Александра Лукашенко в Казахстан в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Трое суток стою в Каменном Логе». Дальнобойщики снова сообщают об огромных очередях на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by