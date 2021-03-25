Как вырастить крепкую капустную рассаду и чем ее удобрять: 5 секретов опытных огородников

Источник материала: ОНТ

Как ухаживать за капустной рассадой, чтобы получить хороший урожай? Собрали эффективные советы по выращиванию здоровой и крепкой рассады капусты от опытных огородников.

1. Качественные семена

Приобретайте только хороший посевной материал в проверенных местах. Ведь в том числе и от его качества будет зависеть качество рассады и урожай капусты.

2. Грунт

Для того, чтобы вырастить здоровую рассаду, необходимо подготовить почвогрунт. Смешайте в равных частях перегной и дерновую землю, добавьте в смесь золу – 60 г на 10 кг почвы, перемешайте. Зола богата калием, который влияет на сопротивляемость растений к болезням. Она не даст образоваться черной ножке на капустных сеянцах.

Можно использовать второй способ для подготовки почвы. Для этого необходимо вносить удобрения для рассады прямо в лунку. Полкилограмма перегноя, 5 г нитрофоски и 20 г древесной золы перемешайте с почвой в лунке, полейте водой и высаживайте рассаду.

3. Сроки для посева на рассаду

- для ранних сортов капусты – с 1 по 28 марта;

- для средних сортов – с 25 марта по 25 апреля;

- для поздних сортов – с 1 по 20 апреля.

До момента высадки в грунт и посева капусты на рассаду необходимо 60-65 дней.

4. Свет для рассады

В домашних условиях обычного дневного света капустной рассаде будет мало. Необходимо досвечивание примерно 12 ч в сутки с помощью люминисцентной лампы, чтобы рассада выросла крепкой.

5. Регулярный полив и подкормки

Капуста любит воду. Не допускайте пересыхания грунта, но также и его переувлажнения, чаще рыхлите почву.

Не забывайте об обязательных подкормках рассады. Они делаются в несколько этапов.

- первая подкормка – через 10 дней после высадки. Растворите 4 г суперфосфата и 2 г калийных удобрений в 1 л воды. Этого достаточно, чтобы подкормить около 60 растений.

- вторая подкормка – через месяц после посадки. Используются те же удобрения. Они очень эффективны особенно для ранних и поздних сортов капусты.

- третья подкормка – за 2-3 дня до высадки в грунт. 3 г аммиачной селитры, 8 г калийных удобрений и 5 г суперфосфата разводят в одном литре воды. Такое удобрение поможет рассаде прижиться в открытом грунте.

Кстати, можно воспользоваться готовыми специальными комплексными удобрениями, которые имеются в продаже, чтобы не возиться с их приготовлением.

Фото: Pixabay.com

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