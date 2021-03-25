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Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко
Источник материала: ОНТ
В поиске новых направлений сотрудничества. Президент сегодня встретился с губернатором Приморского края России.
Олег Кожемяко – частый гость в Минске. Меняются регионы, которыми он руководит, но сама традиция укреплять сотрудничество личными контактами остаётся неизменной.
Прошлый визит состоялся всего полгода назад и принёс свои плоды. Только за январь товарооборот Беларуси и Приморского края увеличился трёхкратно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Александр Лукашенко уверен: бесперебойная работа белорусских предприятий в период повсеместного локдауна позволит обеспечить Приморье всем необходимым.
На Дальнем Востоке высоко ценят белорусскую технику и продукты питания. Есть интерес и к сотрудничеству в сфере строительства.
Минск готов делиться не только руками, но и технологиями.
Фото: БЕЛТА
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В поиске новых направлений сотрудничества. Президент сегодня встретился с губернатором Приморского края России. Олег Кожемяко – частый гость в Минске. Меняются...
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