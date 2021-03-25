Тима Белорусских признал вину в незаконном обороте наркотиков, его дело направлено в суд

Источник материала: ОНТ

Уголовное дело исполнителя Тимы Белорусских о незаконном обороте гашиша и амфетамина направлено в суд. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Минска сообщает БЕЛТА.

По данному уголовному делу также проходит 25-летний знакомый музыканта. Обоим инкриминируется незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно версии следователей, еще в декабре 2020 и в январе 2021 годов молодыми людьми было приобретено более 1,96 г гашиша. Часть наркотика была употреблена ими в игровом клубе в Минске, а оставшееся изъяли сотрудники милиции.

Кроме того, в ходе личного обыска правоохранителями было найдено особо опасное психотропное вещество – амфетамин массой 0,0375 г.

Как отмечается в сообщении, свою вину молодые люди признали в полном объеме. В настоящий момент им вменяются действия, предусмотренные составом ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Примененные к фигурантам меры пресечения – залог и заключение под стражу соответственно – прокурор оставил без изменения.

Фото: Instagram-аккаунт Тимы Белорусских

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