ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тима Белорусских признал вину в незаконном обороте наркотиков, его дело направлено в суд

25.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Тима Белорусских признал вину в незаконном обороте наркотиков, его дело направлено в суд

Уголовное дело исполнителя Тимы Белорусских о незаконном обороте гашиша и амфетамина направлено в суд. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Минска сообщает БЕЛТА.

По данному уголовному делу также проходит 25-летний знакомый музыканта. Обоим инкриминируется незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно версии следователей, еще в декабре 2020 и в январе 2021 годов молодыми людьми было приобретено более 1,96 г гашиша. Часть наркотика была употреблена ими в игровом клубе в Минске, а оставшееся изъяли сотрудники милиции.

Кроме того, в ходе личного обыска правоохранителями было найдено особо опасное психотропное вещество – амфетамин массой 0,0375 г.

Как отмечается в сообщении, свою вину молодые люди признали в полном объеме. В настоящий момент им вменяются действия, предусмотренные составом ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Примененные к фигурантам меры пресечения – залог и заключение под стражу соответственно – прокурор оставил без изменения.

Фото: Instagram-аккаунт Тимы Белорусских 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело исполнителя Тимы Белорусских о незаконном обороте гашиша и амфетамина направлено в суд. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Трое суток стою в Каменном Логе». Дальнобойщики снова сообщают об огромных очередях на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by