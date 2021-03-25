Источник материала: ОНТ

В Швеции продолжается чемпионат мира по фигурному катанию, где уже завершились короткие программы.

Лучший результат показала россиянка Анна Щербакова. Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира. На третье место судьи поставили ещё одну россиянку – Елизавету Туктамышеву.

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар. Безупречный прокат позволил россиянам опередить действующих чемпионов мира – китайскую пару Вэнь Цзин Суй и Хань Цун.

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