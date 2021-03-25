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Минская «Юность» в шаге от попадания в финал хоккейного Кубка Президента
Источник материала: ОНТ
В четвёртой игре серии против жлобинского «Металлурга» минчане победили в гостях – 6:2. Благодаря этой победе команда Евгения Есаулова повела в серии – 3:1.
Следующий матч может стать решающим. Соперники на этой стадии плей-офф играют до четырёх побед.
Сегодня также продолжится второе полуфинальное противостояние, в котором встрется «Шахтёр» и «Гомель». Команда из города над Сожем выигрывает в серии со счётом – 3:1.
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В четвёртой игре серии против жлобинского «Металлурга» минчане победили в гостях – 6:2. Благодаря этой победе команда Евгения Есаулова повела в серии – 3:1....
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