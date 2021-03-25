Футбольная сборная Беларуси не смогла обыграть команду Гондураса в товарищеском матче

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Гондураса, встреча в Жодино завершилась со счётом 1:1.

За нашу команду гол забил Павел Савицкий, но гости отыгрались ещё до перерыва.

У сборной Беларуси на 55-й минуте случилось удаление, красную карточку получил Денис Лаптев. Эта игра была подготовкой к старту квалификации чемпионата мира.

Отборочный турнир белорусы начнут 27 марта домашним матчем против сборной Эстонии.

Оставшиеся соперники по группе «Е» – куда более серьезные: Уэльс, Чехия и Бельгия.

Два матча в нашей группе уже завершены. Эстонцы проиграли чехам – 2:6, а валлийцы проиграли Бельгии – 1:3. Именно с бельгийцами, а они лидируют в мировом рейтинге, Беларусь проведет второй матч квалификации. Встреча пройдет в Лёвене 30 марта.

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