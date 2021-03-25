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Футбольная сборная Беларуси не смогла обыграть команду Гондураса в товарищеском матче
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Гондураса, встреча в Жодино завершилась со счётом 1:1.
За нашу команду гол забил Павел Савицкий, но гости отыгрались ещё до перерыва.
У сборной Беларуси на 55-й минуте случилось удаление, красную карточку получил Денис Лаптев. Эта игра была подготовкой к старту квалификации чемпионата мира.
Отборочный турнир белорусы начнут 27 марта домашним матчем против сборной Эстонии.
Оставшиеся соперники по группе «Е» – куда более серьезные: Уэльс, Чехия и Бельгия.
Два матча в нашей группе уже завершены. Эстонцы проиграли чехам – 2:6, а валлийцы проиграли Бельгии – 1:3. Именно с бельгийцами, а они лидируют в мировом рейтинге, Беларусь проведет второй матч квалификации. Встреча пройдет в Лёвене 30 марта.
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Сборная Беларуси по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Гондураса, встреча в Жодино завершилась со счётом 1:1. За нашу команду гол забил Павел...
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