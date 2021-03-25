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5 лайфхаков, как приучить малыша кушать овощи и фрукты
Источник материала: ОНТ
«Не хочу», «Не буду», «Это невкусно», – эти фразы часто слышат мамы, когда хотят наполнить меню малыша витаминами, клетчаткой и микроэлементами, которые содержатся в овощах и фруктах. Сбалансированный и правильный рацион – основа здоровья каждого малыша.
Вот 5 лайфхаков, которые могут помочь Вам привить любовь к полезной пище у ребенка.
Терпение, ваша фантазия и креатив помогут преодолеть эти маленькие трудности!
ФОТО: pixabay.com
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«Не хочу», «Не буду», «Это невкусно», – эти фразы часто слышат мамы, когда хотят наполнить меню малыша витаминами, клетчаткой и микроэлементами, которые содержатся...
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