5 лайфхаков, как приучить малыша кушать овощи и фрукты

Источник материала: ОНТ

«Не хочу», «Не буду», «Это невкусно», – эти фразы часто слышат мамы, когда хотят наполнить меню малыша витаминами, клетчаткой и микроэлементами, которые содержатся в овощах и фруктах. Сбалансированный и правильный рацион – основа здоровья каждого малыша.

Вот 5 лайфхаков, которые могут помочь Вам привить любовь к полезной пище у ребенка.

Креатив. Проявите фантазию в оформлении блюда для малыша, и от него не откажется даже привереда. Попробовать животное, домик или самолетик гораздо интереснее, чем просто морковку. Личный пример. Многие детки любят копировать поведение окружающих их людей. Видя, что едят мама или папа, они тоже захотят попробовать новый продукт. Маскировка . Попробуйте добавить морковь в выпечку и приготовить морковные кексы, а вместо шпината предложить бананово-шпинатный смузи. Доступность . Если поставить тарелочку с нарезанными овощами или фруктами на видное место, то ручка малыша сама потянется попробовать. Дегустация. Отрежьте небольшой кусочек нового продукта и предложите малышу попробовать, но не просто попробовать, а еще описать, какой он на вкус. Такой способ подходит для деток более старшего возраста.

Терпение, ваша фантазия и креатив помогут преодолеть эти маленькие трудности!

ФОТО: pixabay.com

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