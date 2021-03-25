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Наводнение привело к нашествию пауков и змей в Австралии
Источник материала: ОНТ
Страна столкнулась с самым масштабным наводнением за полвека, и теперь жителей атакуют насекомые и рептилии, которые спасаются от паводка.
Местные жители сообщают о тысячах пауков, которые поднимаются по стенам и проникают в помещения. От наводнения уползают также змеи, ящерицы, муравьи и сверчки.
Учёные уже попросили население проявить сочувствие к паукам и не травить их химикатами. Змееловы же предупреждают австралийцев о том, что тысячи змей сейчас прячутся в домах. Из-за стресса рептилии ведут себя агрессивно.
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Страна столкнулась с самым масштабным наводнением за полвека, и теперь жителей атакуют насекомые и рептилии, которые спасаются от паводка. Местные жители сообщают...
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