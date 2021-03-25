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Наводнение привело к нашествию пауков и змей в Австралии

25.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнение привело к нашествию пауков и змей в Австралии

Страна столкнулась с самым масштабным наводнением за полвека, и теперь жителей атакуют насекомые и рептилии, которые спасаются от паводка.

Местные жители сообщают о тысячах пауков, которые поднимаются по стенам и проникают в помещения. От наводнения уползают также змеи, ящерицы, муравьи и сверчки.

Учёные уже попросили население проявить сочувствие к паукам и не травить их химикатами. Змееловы же предупреждают австралийцев о том, что тысячи змей сейчас прячутся в домах. Из-за стресса рептилии ведут себя агрессивно.   

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Страна столкнулась с самым масштабным наводнением за полвека, и теперь жителей атакуют насекомые и рептилии, которые спасаются от паводка. Местные жители сообщают...
 
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