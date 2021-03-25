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3 простых способа уменьшить риск возникновения онкологии – данные ВОЗ

25.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 простых способа уменьшить риск возникновения онкологии – данные ВОЗ

Риск возникновения онкологических заболеваний можно уменьшить с помощью трех простых способов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Express и данные ВОЗ.

  1. Необходимо поддерживать нормальный вес. Таким образом вы защититесь от 12 видов рака: поджелудочной железы, пищевода, почек, простаты, кишечника, груди, желчного пузыря, рта, печени, желудка, матки и яичников.
  2. Регулярно занимайтесь физической активностью. Это значительно снижает риск онкологических заболеваний.
  3. Придерживайтесь здорового питания. Употребляйте больше злаковых, бобовых, овощей и фруктов. Избегайте сладкой газировки, алкоголя и красного мяса.

    Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об основных причинах развития онкологии.
    Фото: Pixabay.com

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Риск возникновения онкологических заболеваний можно уменьшить с помощью трех простых способов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Express и данные ВОЗ. Необходимо...
 
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