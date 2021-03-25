|
Cобака обиделась на хозяина, отыгралась на его тапке и насмешила всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором маленькая собака пытается порвать тапок, опубликовал
Бывает, что собаки обижаются на хозяина за то, что тот ругал ее, по мнению питомца, без особой причины.
Маленькая собачка на видео явно обижена на хозяина и решила отыграться на его тапке.
Пользователей насмешила такая месть собачки: «Пусть знает, кто в доме хозяин», «Не злите женщину!», «Малютка просто в ярости», «Ну все, теперь хозяин будет ходить и в страхе оглядываться, лол», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео, в котором маленькая собака пытается порвать тапок, опубликовал ridus.ru. Бывает, что собаки обижаются на хозяина за то, что тот ругал ее, по мнению питомца, без...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)