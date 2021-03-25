Cобака обиделась на хозяина, отыгралась на его тапке и насмешила всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором маленькая собака пытается порвать тапок, опубликовал ridus.ru .

Бывает, что собаки обижаются на хозяина за то, что тот ругал ее, по мнению питомца, без особой причины.

Маленькая собачка на видео явно обижена на хозяина и решила отыграться на его тапке.

Пользователей насмешила такая месть собачки: «Пусть знает, кто в доме хозяин», «Не злите женщину!», «Малютка просто в ярости», «Ну все, теперь хозяин будет ходить и в страхе оглядываться, лол», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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