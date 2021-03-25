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Cобака обиделась на хозяина, отыгралась на его тапке и насмешила всех (ВИДЕО)

25.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Cобака обиделась на хозяина, отыгралась на его тапке и насмешила всех (ВИДЕО)

Видео, в котором маленькая собака пытается порвать тапок, опубликовал ridus.ru.

Бывает, что собаки обижаются на хозяина за то, что тот ругал ее, по мнению питомца, без особой причины.

Маленькая собачка на видео явно обижена на хозяина и решила отыграться на его тапке.

Пользователей насмешила такая месть собачки: «Пусть знает, кто в доме хозяин», «Не злите женщину!», «Малютка просто в ярости», «Ну все, теперь хозяин будет ходить и в страхе оглядываться, лол», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором маленькая собака пытается порвать тапок, опубликовал ridus.ru. Бывает, что собаки обижаются на хозяина за то, что тот ругал ее, по мнению питомца, без...
 
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