|
Байден проведёт первую президентскую пресс-конференцию
Источник материала: ОНТ
Долгожданную пресс-конференцию даст сегодня американский президент. Это будет первое общение Джо Байдена с журналистами в таком формате с момента его назначения.
65 дней после инаугурации. В США сейчас гадают – как же пройдет встреча. Репортёры неоднократно пытались выяснить, почему пресс-конференция откладывается, но каждый раз пресс-секретарь Джен Псаки отвечала что-то невразумительное.
Политологи говорят, что в Белом Доме опасаются, что Байден снова начнёт оговариваться. Самому пожилому президенту Америки сейчас 78 лет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгожданную пресс-конференцию даст сегодня американский президент. Это будет первое общение Джо Байдена с журналистами в таком формате с момента его назначения....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)