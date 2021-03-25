Байден проведёт первую президентскую пресс-конференцию

Источник материала: ОНТ

Долгожданную пресс-конференцию даст сегодня американский президент. Это будет первое общение Джо Байдена с журналистами в таком формате с момента его назначения.

65 дней после инаугурации. В США сейчас гадают – как же пройдет встреча. Репортёры неоднократно пытались выяснить, почему пресс-конференция откладывается, но каждый раз пресс-секретарь Джен Псаки отвечала что-то невразумительное.

Политологи говорят, что в Белом Доме опасаются, что Байден снова начнёт оговариваться. Самому пожилому президенту Америки сейчас 78 лет.

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