Как стать богаче: 3 правила, которые принесут вам деньги

Источник материала: ОНТ

Разбогатеть за один день не получится. Однако можно научиться успешно управлять личными финансами. Эксперты рассказывают, как это сделать. Мы приводим 3 основных совета.

1. Десятую часть своего заработка обязательно откладывайте

Совет работает для зарплаты любого уровня. Десятая часть вашего заработка должна быть неприкосновенна. Если вы начнете тратить только 90% зарплаты, уровень вашей жизни не будет отличаться от нынешнего. Однако у вас появится свой, изначально небольшой, но личный первоначальный, капитал, чтобы можно было двигаться к намеченным целям. Не верите? Хотя бы на протяжении 3 мес. проведите такой эксперимент. Вы быстро убедитесь в том, что ваш кошелек станет гораздо тяжелее.

2. Живите не по средствам, а чуть ниже уровня своего заработка

Советы экспертов по экономному образу жизни всегда эффективно работали. Не стоит следовать эмоциям при покупке новых вещей. Ведь таким образом вы все равно не станете счастливее. Если старая машина позволяет вам сэкономить больше средств, чем новая – выбор очевиден. Если у вас нет нового телефона, но вы можете себе позволить отпуск своей мечты – вы на правильном пути.

3. Ведите бюджет

Звучит банально, но правильное ведение бюджета может просто творить чудеса с личными финансами и изменить вашу жизнь. А для тех, кто не привык контролировать свои траты, этот инструмент просто находка. Он без ущерба качеству жизни поможет отказаться от ненужных расходов. Вы поймете, куда уходят ваши деньги.

Фото: Pixabay.com

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