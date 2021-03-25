|
В Национальной Академии наук сегодня обсуждают ДНК-технологии
Источник материала: ОНТ
В Национальной Академии наук сегодня обсуждают ДНК-технологии. Встреча – офлайн. Но с некоторыми учёными, которые не смогли приехать налажена видеосвязь. Делятся новыми достижениями в этой области. А также – подводят итоги программы Союзного государства по разработке геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека.
В планах – реализация программы «ДНК-идентификация – два». Здесь продолжат изучение генетики человека. На сегодняшний день учёные собрали 11 тысяч образцов ДНК различных групп белорусской популяции.
По завершению программу их передадут для хранения в Республиканский банк данных человека, животных, растений и микроорганизмов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальной Академии наук сегодня обсуждают ДНК-технологии. Встреча – офлайн. Но с некоторыми учёными, которые не смогли приехать налажена видеосвязь. Делятся...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)