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В Национальной Академии наук сегодня обсуждают ДНК-технологии

25.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Национальной Академии наук сегодня обсуждают ДНК-технологии. Встреча – офлайн. Но с некоторыми учёными, которые не смогли приехать налажена видеосвязь. Делятся новыми достижениями в этой области. А также – подводят итоги программы Союзного государства по разработке геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека.

Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси: «Мы уже разработали ряд методик, в частности внешности человека – это цвет глаз, цвет волос. С достаточно высокой точностью, порядка 90 % и выше, идентификация возраста человека, здесь тоже есть успехи. Мы идентифицируем человека по биологическим следам с точностью где-то до 3-4 лет. Кроме того, психоэмоциональный статус, что очень важно для тех профессий, где стрессы являются частью жизни- авиадиспетчер или служащий силовых структур».

Марианна Щёткина, руководитель представительства постоянного комитета союзного государства в Минске: «Очень важно, что при реализации данной программы, практики, криминалисты и наука решают общие задачи, как это делается? Запросы. То есть учёные спрашивают – что сегодня нужно, и когда они слышат заказ, они реализуют научный потенциал наших двух государств».

В планах – реализация программы «ДНК-идентификация – два». Здесь продолжат изучение генетики человека. На сегодняшний день учёные собрали 11 тысяч образцов ДНК различных групп белорусской популяции.

По завершению программу их передадут для хранения в Республиканский банк данных человека, животных, растений и микроорганизмов.

 

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Теги: Минск
 
 
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В Национальной Академии наук сегодня обсуждают ДНК-технологии. Встреча – офлайн. Но с некоторыми учёными, которые не смогли приехать налажена видеосвязь. Делятся...
 
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